Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:00

Появилось видео победного проката Дэвис/Смолкина под Чайковского

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В Сети опубликовано видео произвольного танца грузинских танцоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на турнире Lake Placid International. По итогам соревнований бывшие российские фигуристы выиграли с результатом 191,82 балла.

Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии весной этого года. Теперь они, в отличие от россиян, имеют право выступать на международных соревнованиях. Дочь Тутберидзе, согласно данным госорганов США, вышла замуж за партнера.

Все выступления можно посмотреть по ссылке.

Диана Дэвис и&nbsp;Глеб Смолкин. Дочь Тутберидзе одержала победу под новым флагом. Она с партнером использовала русскую музыку

Диана Дэвис/Глеб Смолкин
2
0
Читайте также
Умерла актриса Ирина Мирошниченко
Навальный получил 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме
Подписан закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Казахстане подтвердили смену гражданства российской фигуристки Самоделкиной

В Казахстане предположили, что фигуристка Самоделкина отказалась от российского паспорта
Новости
RSS RSS
Все новости