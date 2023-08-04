Появилось видео победного проката Дэвис/Смолкина под Чайковского

В Сети опубликовано видео произвольного танца грузинских танцоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на турнире Lake Placid International. По итогам соревнований бывшие российские фигуристы выиграли с результатом 191,82 балла.

Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии весной этого года. Теперь они, в отличие от россиян, имеют право выступать на международных соревнованиях. Дочь Тутберидзе, согласно данным госорганов США, вышла замуж за партнера.

Все выступления можно посмотреть по ссылке.