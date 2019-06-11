Появилось доказательство ухода русско-канадского вундеркинда из группы Орсера и Медведевой

14-летний канадский фигурист Стивен Гоголев, имеющий также российское гражданство, покинул Toronto Cricket Club (ТСС), в котором занимается Евгения Медведева. Об этом свидетельствует фотография одного из тренеров другого клуба Торонто – Granite Club.

– Моя ученица Оливия в прошедшей сессии делила лед с топ-фигуристом среди юниоров и серебряным призером чемпионата Канады Стивеном Гоголевым, – пишет тренер Дэвид Лонг. Место съемки отмечено как Granite Club.

Таким образом подтверждаются слухи, появившиеся в канадских соцсетях в начале мая – о том, что от ТСС и Брайана Орсера в межсезонье ушли несколько фигуристов и тренер Ли Баркелл, который и вел Гоголева. "СЭ" писал об этой информации, но официальных подтверждений ей не было. Тем не менее, следующим местом работы Гоголева и его тренера Баркелла назывался именно Granite Club. Теперь, судя по всему, это можно утверждать с большей уверенностью.

Стивен Гоголев родился в русской семье в Канаде, в минувшем сезоне он выиграл финал юниорского Гран-при. Ранее его тренировал сам Орсер.

Некоторые болельщики высказывали предположение, что исход объясняется слишком большим вниманием Орсера к Медведевой, однако комментатор СВС Пи Джей Квон в комментарии "СЭ" усомнилась в данной гипотезе. Третьей "беглянкой" называлась бронзовая призерка чемпионата мира Габриэль Дэйлман, но и она публично об уходе не объявляла. (Дмитрий Кузнецов)​