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6 октября, 17:54

Появились первые кадры Загитовой и Щербаковой со съемок нового сезона «Ледникового периода»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова (слева) и Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алина Загитова (слева) и Анна Щербакова.
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В четверг, 6 октября стартовали съемки нового сезона шоу «Ледниковый период».

Ведущими передачи, как и в прошлом сезоне, будут Алина Загитова и Алексей Ягудин. Также в роли ведущей проекта дебютирует олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова.

Появились первые совместные кадры Загитовой и Щербаковой со съемок.

Алина Загитова (слева) и Анна Щербакова.
Алина Загитова (слева) и Анна Щербакова.

Также сегодня был опубликован полный список участников 9-го сезона «Ледникового периода», который должен выйти в эфир этой осенью на Первом канале.

Шикарное красное платье Алины Загитовой во&nbsp;время записи первого выпуска нового сезона шоу &laquo;Ледниковый период&raquo;. 6&nbsp;октября 2022 года. Шикарное платье Загитовой и нежный образ Щербаковой. Как начались съемки «Ледникового периода»

Фигурное катание
Алина Загитова
Анна Щербакова
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