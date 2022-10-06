Появились первые кадры Загитовой и Щербаковой со съемок нового сезона «Ледникового периода»

В четверг, 6 октября стартовали съемки нового сезона шоу «Ледниковый период».

Ведущими передачи, как и в прошлом сезоне, будут Алина Загитова и Алексей Ягудин. Также в роли ведущей проекта дебютирует олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова.

Появились первые совместные кадры Загитовой и Щербаковой со съемок.

Алина Загитова (слева) и Анна Щербакова.

Также сегодня был опубликован полный список участников 9-го сезона «Ледникового периода», который должен выйти в эфир этой осенью на Первом канале.