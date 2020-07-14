«Постараюсь откатать два сезона и попробую стать нейрохирургом». Косторная рассказала о планах на будущее

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала о том, чем планирует заниматься в будущем.

«Все просто: фигурное катание — это не тот вид спорта, в котором можно кататься до тридцати лет и побеждать. Да, вы можете кататься на коньках, вы можете порадовать публику, участвовать в шоу, но вы не будете на первом месте, потому что есть 15-летние девочки, которые делают четверные прыжки. У них много сил и энергии. Ты их не остановишь.

Я постараюсь пройти этот сезон и затем олимпийский сезон. После чего я попробую воплощать в жизнь свою мечту стать нейрохирургом. Может быть, я буду выступать в шоу; я всегда хотела поехать в какой-нибудь длинный тур с продолжительностью в год, это моя мечта. Но затем все равно попробую стать нейрохирургом.

Почему именно нейрохирургия? Там много разных болезней. Много всего неизвестного... Операции, которые можно сделать, но никто еще не пытался реализовать это на практике, потому что есть большие риски. И я думаю, что в этой профессии много адреналина", — приводит слова Косторной olympicchannel.com.

16-летняя Косторная также является победительницей финала Гран-при-2019 в Турине.