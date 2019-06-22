Постановщика программы Загитовой обвинили в плагиате

Известный американский хореограф Джоджо Гомез обвинила хореографа Даниила Глейхенгауза в плагиате. Последний поставил россиянке Алине Загитовой показательный номер на песню Билли Айлиш Bad Guy.

Гомез поставила танец на эту же песню гораздо раньше – еще 11 апреля.

– Тот случай, когда моя постановка танца на Bad Guy была украдена и показана по национальному телевидению, – написала Гомез в Инстаграме. – Даниил Глейхенгауз, мне льстит, что вы так вдохновились моей работой. Однако в следующий раз вместо того, чтобы воровать, наймите меня и купите билет в Россию.