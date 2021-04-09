Постановщик «Ледникового периода» дал оценку новой программе Загитовой

Хореограф-постановщик, двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский в интервью «СЭ» высказал свое мнение о новой показательной программе Алины Загитовой «Внутренний свет», которую она впервые показала на шоу «Чемпионы на льду» 6 апреля. В нынешнем сезоне оба работали в проекте «Ледниковый период», Ставиский — автором программ, Загитова — ведущей.

— Мы должны относиться к нему именно как к показательному номеру, не применять к нему мерки соревновательной программы. И с этой точки зрения это был хороший показательный, она хорошо его откатала, артистично, есть идея, все было, прыжки чистые. Мне понравилось, — признался Ставиский. - В теории из него, конечно, можно сделать произвольную. Но по сути его надо переделывать полностью. То есть они могут взять начало и концовку, оставить музыку, но внутри все придется переделывать, прыжки вставлять и так далее. К тому же у Алины большой акцент на этом свете в груди, который она как бы достает из себя, при обычном свете его не будет видно, этот момент тоже придется додумывать.

(Дмитрий Кузнецов)

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