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Посольство РФ в США назвало русофобным решение дисквалифицировать Валиеву

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Посольство России в США назвало русофобным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на 4 года.

CAS объявил об отстранении спортсменки за нарушение антидопинговых правил в понедельник, 29 января. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки с этой даты аннулируются.

«Обратили внимание на нагнетаемую в местных журналистских и спортивных кругах атмосферу злорадства по поводу русофобского решения Спортивного арбитражного суда о дисквалификации нашей фигуристки Камилы Валиевой на четыре года и лишении ее наград за якобы использование допинга. Все это укладывается в русло развязанной Западом гибридной войны против Российской Федерации. Местные власти не чураются откровенного давления на спортивные структуры с тем, чтобы не допустить появления высококонкурентных российских спортсменов на соревнованиях, особенно под российским триколором», — приводит ТАСС текст заявления посольства РФ в США.

Отстранение Валиевой будет действовать до декабря 2025 года.

В феврале 2022 года спортсменка стала победителем Олимпиады-2022 в командных соревнованиях в составе сборной России. После этого выяснилось, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS допустила Валиеву до участия в одиночном женском турнире, там спортсменка заняла четвертую строчку.

Сборная России может лишиться победы в командном турнире на Играх-2022 из-за дисквалификации Валиевой. В таком случае золотые медали перейдут к сборной США.

Камила Валиева. CAS принял жесткое решение по делу Валиевой. Четыре года дисквалификации и лишение всех медалей

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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