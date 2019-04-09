05:30 | Фигурное катание

"После такого не устаешь". Загитова вернулась в Россию на 3 часа позже запланированного

Алина Загитова. Фото Федор Успенский, "СЭ"., "СЭ" Алина Загитова. Фото Федор Успенский, "СЭ"., "СЭ" Алина Загитова. Фото Федор Успенский, "СЭ"., "СЭ"
Алина Загитова. Фото Федор Успенский, "СЭ"., "СЭ"
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Чемпионка мира фигуристка Алина Загитова вернулась в Россию из Японии. Россиянка возвращалась в Москву рейсом из Парижа, но вместо ожидаемых 1.30 появилась в Шереметьево только в 5 утра.

Тем не менее, несколько самых стойких фанатов Загитовой с баннером "Алина, мечиы сбываются! Спасибо!" все же дождались своего кумира и вручили ей венок и несколько букетов. На вопрос Алине, не устала ли она, чемпионка указала на подарки и ответила: "После такого не устаешь".

20 апреля Алина Загитова примет участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду". (Дмитрий Кузнецов)

 

 

 

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