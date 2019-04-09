"После такого не устаешь". Загитова вернулась в Россию на 3 часа позже запланированного

Чемпионка мира фигуристка Алина Загитова вернулась в Россию из Японии. Россиянка возвращалась в Москву рейсом из Парижа, но вместо ожидаемых 1.30 появилась в Шереметьево только в 5 утра.

Тем не менее, несколько самых стойких фанатов Загитовой с баннером "Алина, мечиы сбываются! Спасибо!" все же дождались своего кумира и вручили ей венок и несколько букетов. На вопрос Алине, не устала ли она, чемпионка указала на подарки и ответила: "После такого не устаешь".

20 апреля Алина Загитова примет участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду". (Дмитрий Кузнецов)