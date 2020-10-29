Фигуристка Александра Трусова призналась, что для нее многое изменилось после перехода в академию Евгения Плющенко. Ранее она тренировалась у Этери Тутберидзе.

— Самое любимое в фигурном катании — это, конечно, прыжки, — рассказала Трусова в интервью YouTube-каналу Cafecito con Masha. — Но полюбила я фигурное катание не только за них. Мне очень нравится находиться на льду, и особенно мне нравятся соревнования — когда выходишь на лед, чувствуешь поддержку. Это незабываемые ощущения. Мне очень нравится выступать.

Прыгать четверные — это большое удовольствие. На тренировках отрабатываешь очень много раз, а когда получается на соревнованиях — это не передать словами. Я очень рада, счастлива в тот момент. Нет одного любимого, мне все они нравятся. Но есть те, которые легче даются. Самый легкий — тулуп, самый сложный на данный момент — риттбергер.

Я считаю, что после смены тренеров очень многое поменялось. Где-то чуть поменялась, может быть, техника прыжков. Но в основном, конечно же, скольжение, передача образа — мы очень много работаем над этим. Проводим специально много льдов, чтобы улучшить катание. Поэтому, считаю, что в этом улучшения.

Цель в этом сезоне — кататься чисто на всех соревнованиях, не делать никаких ошибок — это самая главная цель на сезон. Самая большая мечта — Олимпийские игры, конечно.