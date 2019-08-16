Действующий победитель первенства России среди юниоров 14-летний Даниил Самсонов рассказал о том, что значило для него попадание в группу Этери Тутберидзе.

— Как изменилась моя жизнь после перехода к Тутберидзе? Было ощущение, что я выиграл в лотерею, — рассказал в интервью журналу «Московский фигурист» Самсонов. — Думаю, она увидела мое желание работать, увидела во мне перспективу. Я первые недели был на испытательном сроке, выкладывался по максимуму. Я думаю, Этери Георгиевна увидела, что я могу работать так же, как у нее в группе все работают.

На просмотре Даниил Маркович Глейхенгауз сказал: «У нас в группе двойные прыжки не прыгают», — я понял, что это правда и надо прыгнуть тройной. Я до этого из тройных пробовал только сальхов — он самый легкий, а флип я никогда не прыгал, поэтому немного боялся. С первого раза упал, но понял, что могу это сделать. Пошел и сделал.

Хочу добиться успеха в любимом деле. Если бы я не любил фигурное катание, то вряд ли продолжал им заниматься и, скорее всего, никаких особенных результатов у меня не было бы. Хочу войти в историю фигурного катания, хочу, чтобы у меня были фанаты, которым нравилось бы то, что я делаю. Также я понимаю, что успех может стать хорошим стартом в дальнейшей жизни. У меня есть мечта, чтобы когда-нибудь на призовые деньги наша семья смогла бы улучшить свои жилищные условия, потому что вот уже больше 20 лет мы стоим в очереди на жилье.