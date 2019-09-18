Чемпионка Европы Софья Самодурова отметила, что по жизни она — жаворонок и всегда спит хорошо.

— Я — жаворонок, просыпаюсь всегда легко, — рассказала Самодурова в интервью ютуб-каналу Die Katze Lucinda figureskating-online. — Бессонных ночей у меня не бывает, разве что после крупных соревнований, к примеру, после чемпионата Европы.

Между чаем и кофе, выберу последнее, между море и горами — море, а между кроссовками и каблуками — кросовки.