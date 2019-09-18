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«После чемпионата Европы не спала всю ночь». Самодурова — о любви к кофе, кроссовкам и морю

15:34
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Чемпионка Европы Софья Самодурова отметила, что по жизни она — жаворонок и всегда спит хорошо.

— Я — жаворонок, просыпаюсь всегда легко, — рассказала Самодурова в интервью ютуб-каналу Die Katze Lucinda figureskating-online. — Бессонных ночей у меня не бывает, разве что после крупных соревнований, к примеру, после чемпионата Европы.

Между чаем и кофе, выберу последнее, между море и горами — море, а между кроссовками и каблуками — кросовки.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=6HUNw2aXZfo

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