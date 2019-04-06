"Пошел к чертовой матери!" Тарасова жестко ответила Зырянову, раскритиковавшему фигурное катание

Известный тренер Татьяна Тарасова жестко раскритиковала бывшего полузащитника "Зенита" и сборной России Константина Зырянова за его слова о фигурном катании. Экс-футболист назвал данный вид спорта "кошмарным".

- Кто это такой? Какое он имеет значение? Сказал и сказал. Я не буду ему отвечать, - приводит слова Тарасовой "Национальная служба новостей". - Я не участвую в этих кошмарных дебатах – кто лучше, кто хуже. Кто его вообще спросил? Он имеет какое-то влияние на что-то? Пошел к чертовой матери. Все!

Напомним, в настоящий момент Зырянов тренирует молодежную команду "Зенита".

Все о фигурном катании - здесь