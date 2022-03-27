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Порядок выступлений в произвольной программе женщин изменен. Туктамышева закроет Кубок Первого канала

Туктамышева закроет произвольную программу на Кубке Первого канала
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Стартовый порядок выступлений в произвольной программе женщин на Кубке Первого канала был изменен.

Представительницы команды «Время первых» Елизавета Туктамышева и Майя Хромых поменялись местами. Теперь чемпионка мира-2015 закроет соревнования в Саранске, а Хромых выступит под четвертым номером.

Фигуристы выступают в универсальном зале «Саранск Арена», который был построен в 2021 году.

Елизавета Туктамышева
Майя Хромых
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