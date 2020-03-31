«Порция свеженькой дичи». Что Медведева и Туктамышева делают во время самоизоляции

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева поделились новыми смешными видео в Tik Tok.

Медведева сейчас находится в Торонто, где тренируется под руководством Брайана Орсера. В настоящий момент ее тренировочный каток закрыт из-за угрозы распространения коронавируса.

Туктамышева тренируется в Санкт-Петербурге, где с сегодняшнего дня и до 5 апреля из-за пандемии коронавируса ввели режим самоизоляции. В интервью «СЭ» 23-летняя фигуристка отметила, что провела последнюю ледовую тренировку 27 марта.