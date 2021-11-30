«Пора домой». Туктамышева опубликовала фотографии из самолета

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram опубликовала новые фото. На снимке девушка сидит в самолете, который направляется из Сочи в Москву.

«Пора домой», — подписала снимки спортсменка.

Туктамышева заняла второе место на турнире в России, набрав по сумме выступлений 229,23 балла. В произвольной программе она успешно приземлила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, но ошиблась на сольном тройном акселе.