«Пора домой». Туктамышева опубликовала фотографии из самолета
08:55
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram опубликовала новые фото. На снимке девушка сидит в самолете, который направляется из Сочи в Москву.
«Пора домой», — подписала снимки спортсменка.
Туктамышева заняла второе место на турнире в России, набрав по сумме выступлений 229,23 балла. В произвольной программе она успешно приземлила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, но ошиблась на сольном тройном акселе.
Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
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