Популярный паблик сравнил Тутберидзе с Ким Кардашьян

Популярный паблик в Instagram Figure Skating Memes сравнил события в российском женском фигурном катании с американским реалити-шоу «Светская жизнь семейства Кардашьян». Идею положительно оценили в комментариях.

«Это достойно премии «Оскар» за лучший сериал и лучшую операторскую работу».

«Это будут показывать по Netflix?»

«Название «Светская жизнь группы Тутберидзе» подошло бы лучше».

«С пропуском одной серии сразу теряется вся нить повествования».

«Ни разу не хотелось переключить».

Ранее от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко ушли Александра Трусова и Алена Косторная.