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«Попросили выйти и сделать, сколько смогут». Жулин — о травме Синициной

15:04
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер танцевальной пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов Александр Жулин рассказал о травме партнерши, после того, как фигуристы, не закончив произвольную программу, покинули лед.

— Что тут говорить? Она не выдержала. Нога «проваливается». Боль адская, даже разминаться не могла. Попросили тренеры выйти и сделать, сколько смогут. То, что тренеры попросили, то ребята и сделали. Думали, меньше смогут...

Теперь надо понимать, что дальше делать. Мы очень хотим ехать на этап в Сочи, выступить... Но пока вот так. Если бы колено не болело, они бы все сделали. Элементы прекрасные. Программа интересная. Но травма... — приводит ФФККР слова Жулина.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5146-aleksandr-zhulin-travma-u-viki-ne-vyderzhala.html

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