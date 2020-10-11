Тренер танцевальной пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов Александр Жулин рассказал о травме партнерши, после того, как фигуристы, не закончив произвольную программу, покинули лед.

— Что тут говорить? Она не выдержала. Нога «проваливается». Боль адская, даже разминаться не могла. Попросили тренеры выйти и сделать, сколько смогут. То, что тренеры попросили, то ребята и сделали. Думали, меньше смогут...

Теперь надо понимать, что дальше делать. Мы очень хотим ехать на этап в Сочи, выступить... Но пока вот так. Если бы колено не болело, они бы все сделали. Элементы прекрасные. Программа интересная. Но травма... — приводит ФФККР слова Жулина.