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Попова заступилась за Туктамышеву. Ее показательный номер в образе стюардессы назвали хайпом

17:23
Instagram Бетины Поповой. Елизавета Туктамышева. Фото AFP
Instagram Бетины Поповой.
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Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в паре с Сергеем Мозговым, заступилась за чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву.

Хореограф Алексей Железняков высказался в адрес известного показательного номера Туктамышевой в образе стюардессы с раздеванием.

— Она хорошо хайпанула. Но везде должна быть мера, культуру и эстетику никто не отменял, — сказал Железняков «Бизнес Online».

Попова выложила в своем Instagram скрин интервью и прокомментировала его.

— Культура и эстетика в постановках... Давайте же поговорим о самой субъективной части фигурного катания. Когда пытаешься найти соринку в глазу другого, а бревна в своем не замечаешь, — написала Попова.

Instagram Бетины Поповой.
Instagram Бетины Поповой.

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