Попова заступилась за Туктамышеву. Ее показательный номер в образе стюардессы назвали хайпом
17:23
Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в паре с Сергеем Мозговым, заступилась за чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву.
Хореограф Алексей Железняков высказался в адрес известного показательного номера Туктамышевой в образе стюардессы с раздеванием.
— Она хорошо хайпанула. Но везде должна быть мера, культуру и эстетику никто не отменял, — сказал Железняков «Бизнес Online».
Попова выложила в своем Instagram скрин интервью и прокомментировала его.
— Культура и эстетика в постановках... Давайте же поговорим о самой субъективной части фигурного катания. Когда пытаешься найти соринку в глазу другого, а бревна в своем не замечаешь, — написала Попова.
Instagram Бетины Поповой.
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