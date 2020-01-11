Попова заступилась за Туктамышеву. Ее показательный номер в образе стюардессы назвали хайпом

Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в паре с Сергеем Мозговым, заступилась за чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву.

Хореограф Алексей Железняков высказался в адрес известного показательного номера Туктамышевой в образе стюардессы с раздеванием.

— Она хорошо хайпанула. Но везде должна быть мера, культуру и эстетику никто не отменял, — сказал Железняков «Бизнес Online».

Попова выложила в своем Instagram скрин интервью и прокомментировала его.

— Культура и эстетика в постановках... Давайте же поговорим о самой субъективной части фигурного катания. Когда пытаешься найти соринку в глазу другого, а бревна в своем не замечаешь, — написала Попова.