Попова считает, что на КПК будет интересно и без Трусовой и Валиевой

Хореограф и тренер Бетина Попова поделилась мнением о о том, что Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева не выступят на Кубке Первого канала.

«Некоторые болельщики будут немного расстроены тем, что они не появятся на льду. Они очень многое дают для соревновательной части, но Валиева будет капитаном одной из команд, болельщики смогут ее увидеть в новом амплуа. На соревнованиях будут сильные составы, будет интересно даже без Трусовой, Щербаковой и Валиевой», — приводит слова Поповой «Газета.ru».

Ранее стали известны составы команд Камилы Валиевой и Алины Загитовой, которые выступят на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 21 по 22 января.