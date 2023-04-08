Попова прокомментировала возможный переход Худайбердиевой и Базина к Жулину

Хореограф и тренер Бетина Попова прокомментировала возможный переход Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина к Александру Жулину.

«В любом случае смена тренера — это всегда особая история. Причины могут быть разные: не сошлись характерами, захотелось найти новый подход в тренировках — может быть что угодно. Да и сама эта ситуация подталкивает спортсмена. Появляется дополнительная мотивация, потому что ты приходишь на новое место, ощущаешь себя по-новому, раскрываешься с другой своей стороны. Поэтому увидим, что будет с Елизаветой и Егором. Что касается перехода к Жулину, то не стоит забегать вперед, потому что окончательное решение еще не принято», — приводит слова Поповой RT.

8 апреля стало известно, что Худайбердиева и Базин ушли из группы Дениса Самохина. Позже сообщалось, что переход пары к Александру Жулину могут согласовать в понедельник.

В декабре прошлого года они победили на чемпионате России в Красноярске.