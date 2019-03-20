Попова - Погорилой: "Яркий и запоминающийся показательный номер Туктамышевой не дает покоя завистливым закомплексованным дамам"

Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в паре с Сергеем Мозговым, поддержала Елизавету Туктамышеву, которая подверглась критике со стороны бронзового призера чемпионата мира Анны Погорилой. Ранее спортсменка раскритиковала показательное выступление Туктамышевой с раздеванием.

- Когда у меня будет ребенок, и он спросит "Мама, что это такое?", я отвечу: "Самый яркий, нашумевший и запоминающийся показательный в фигурном катании, не дающий покоя завистливым закомплексованным дамам", - написала Попова.

Напомним, ранее сама Туктамышева ответила на критику Погорилой, отметив, что научит детей уважать старших и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей.

Погорилая – против раздевания на льду: "Я себя уважаю как девушка"

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