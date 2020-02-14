Российская фигуристка Бетина Попова, выступавщая в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым и объявившая ранее о завершении спортивной карьеры, отметила, что решению способствовали их с партнером травмы.

— У нас с Сергеем были проблемы со здоровьем, так что решили не мучить ни себя, ни других, — цитирует ТАСС Попову. — У обоих накопились травмы. Что дальше? Дальше мы пока в поиске, возможно, тренерская деятельность. Пока только начали поиски.

ФФКР нас поддержала, когда ситуация со здоровьем, тут уже ничего не сделаешь. Пообещали оказывать всякую помощь. Как отреагировала тренер? Думаю, спокойно, она была к этому готова.

Фигуристка выступала с Юрием Власенко, с которым стала двукратным серебряным призером первенства России по фигурному среди юниоров (2015 и 2016 годы) и бронзовым призер финала юниорской серии «Гран-при» 2014/2015. С Мозговым она становилась серебряным призером Финала Кубка России (2017,2019) и завоевывала золото на Универсиаде-2019 в Красноярске.