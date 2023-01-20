Попова назвала замечательным выбор Валиевой и Загитовой капитанами на Кубок Первого канала

Хореограф и тренер Бетина Попова считает, что выбрать олимпийскую чемпионку в командных соревнованиях Камилу Валиеву и олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании Алину Загитову капитанами команд на Кубке Первого канала было замечательным решением.

«Мне казалось, что можно было бы попробовать капитанов из другого вида, но выбор замечательный, потому что и Камилу, и Алину любят безоговорочно все болельщики фигурного катания. Плюс у девчонок отличные отношения со всеми спортсменами, они смогут подбадривать ребят и вести свои команды к победе. Хорошо, что нет никакого надуманного противостояния, этот турнир объединяет фигуристов, привыкших выступать в условиях индивидуальных соревнований», — приводит слова Поповой ТАСС.

Ранее стали известны составы команд Камилы Валиевой и Алины Загитовой, которые выступят на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 21 по 22 января.