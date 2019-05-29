Попова назвала их с Морозовым ужасными спортсменами

Чемпионы Универсиады-2019 в Красноярске, серебряные призеры финала Кубка России-2016/17 танцоры Бетина Попова и Сергей Мозгов рассазали, что постараются устранить все свои недостатки в новом сезоне. Попова также добавила, что у их пары есть все для победы.

– В прошлом сезоне мы не достигли уровня нашего тренера, – приводит Golden Skate слова Поповой. – В этом сезоне мы постараемся исправить все эти недостатки. Мы хотим быть достойными нашего тренера. У нас ужасный характер, мы отвратительные спортсмены, которые работают не так, как нужно. Но мы прибавляем, сейчас у нас есть все для победы, мы хотим этого. Нам надоело сидеть где-то посередине. Мы пытаемся делать то, что не все делают в своих программах. Если кто-то сделает так же, то мы сделаем что-нибудь свое. Очень важно придумывать что-то новое, чтобы фигурное катание в целом развивалось.

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