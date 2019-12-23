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Попова и Мозгов пропустят чемпионат России в Красноярске

16:30

Победители Универсиады-2019 танцевальный дуэт Бетина Попова и Сергей Мозгов пропустят предстоящий чемпионат России в Краснояске. Об этом сообщила Попова в своем Instagram.

— И вот ... ... наша пара не выступит на чемпионате России в Красноярске, — написала 23-летняя фигуристка. — Тяжело было в 2016 году наблюдать за главным стартом сезона со стороны , в этот раз будет еще сложнее...

Чемпионат России пройдет с 24 по 29 декабря, по его итогам определятся участники чемпионата Европы и мира.

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