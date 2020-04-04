«Помечтаем». Синицина поделилась пляжными фотографиями с идеальной фигурой

Российская фигуристка Виктория Синицина поделилась в своем Instagram яркими пляжными фотографиями.

— Помечтаем, — подписала фотографии фигуристка.

Синицина выступает в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым. В этом сезоне фигуристы выиграли чемпионат России и Европы и должны были принять участие в чемпионате мира (с 18 по 22 марта), но он был отменен из-за пандемии коронавируса.