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«Помечтаем». Синицина поделилась пляжными фотографиями с идеальной фигурой

18:06
Виктория Синицина. Фото Instagram
Виктория Синицина. Фото Instagram
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Российская фигуристка Виктория Синицина поделилась в своем Instagram яркими пляжными фотографиями.

— Помечтаем, — подписала фотографии фигуристка.

Помечтаем??? #stayhome

Публикация от Victoria Sinitsina (@victoria_sinitsina)

Синицина выступает в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым. В этом сезоне фигуристы выиграли чемпионат России и Европы и должны были принять участие в чемпионате мира (с 18 по 22 марта), но он был отменен из-за пандемии коронавируса.

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