«Помечтаем». Синицина поделилась пляжными фотографиями с идеальной фигурой
18:06
Российская фигуристка Виктория Синицина поделилась в своем Instagram яркими пляжными фотографиями.
— Помечтаем, — подписала фотографии фигуристка.
Синицина выступает в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым. В этом сезоне фигуристы выиграли чемпионат России и Европы и должны были принять участие в чемпионате мира (с 18 по 22 марта), но он был отменен из-за пандемии коронавируса.
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