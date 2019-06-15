Полунин высоко оценил выступление Ильиных в постановке в Лондоне

Знаменитый танцовщик Сергей Полунин рассказал об участии олимпийской чемпионки Сочи-2014 в танцах на льду Елены Ильиных в премьере драматического балета "Распутин" в лондонском "Палладиуме".

– Сергей, как прошла премьера драматического балета "Распутин" в лондонском "Палладиуме"?

– Замечательно. Начинали мы постепенно, потихоньку, но к концу люди уже стоя аплодировали. Круто получилось. А вот пресса восприняла очень негативно – в чем-то из-за политики, в чем-то из-за моего ухода из Королевского балета. Мстят. То есть они, конечно, просят фотографии, разрешения поприсутствовать на репетиции…

– А потом разносят в статьях?

– Ставят ползвезды, одну звезду по пятибалльной шкале, пишут гадости. Ничего страшного, но это отгоняет спонсоров и людей, читающих газеты.

– Как вам выступление Елены? Все-таки перед премьерой в ее отношении было много скепсиса.

– Многие зрители, фанаты и даже мои друзья-профессионалы говорили, что не ожидали от Елены танца такого уровня. Получилось то, что мы и хотели сделать. Хотя это был эксперимент: когда начинаешь – никогда не знаешь, что выйдет. Но ведь лед – это тоже искусство, выражение чувств, у фигуристов это есть. Просто было перенесено на сцену. На льду все помасштабнее, а здесь каждый элемент нужно делать более осознанно, потому что идет разговор персонажа, а не тебя самого.

– Неужели не было ни одной, даже мелкой ошибки? Вы бы как оценили работу Елены на сцене, на сколько звезд?

– Результат на сцене… Она была артистом – это для меня самое важное. Единственный не минус даже, а необычность – на репетициях сама Лена не до конца верила, что у нее все получится. Я ее втянул в это, у нее в целом не было планов выходить на сцену. Этот момент был психологически сложный. Убедить и ее, и всех вокруг, когда продукт не готов – это было самое тяжелое. Но у Лены мощнейшая энергия – а это то, что считывает, чувствует зритель. Мы же смотрим не на движения, а на энергетику.

Как в футболе, в любом виде спорта: даже если спортсмен хорош, его неинтересно смотреть, если нет харизмы, истории. Лена притягивает к себе, на нее хочется смотреть. Она была красивая, артистичная. (Дмитрий Кузнецов)

"Хочу сделать с Ильиных большой балет на тему Болливуда". Интервью Сергея Полунина