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Сегодня, 21:58

Получившая аттестат Валиева рассказала, что еще не определилась с выбором вуза

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что получила аттестат о среднем образовании. В своем Telegram-канале она опубликовала совместную со своей мамой фотографию с церемонии вручения документа.

«Сегодня у меня праздник. Я окончила среднюю школу и получила аттестат. Впереди мне предстоит выбрать вуз — я еще не определилась и нахожусь в раздумьях. Это не такая простая задача, потому что наше образование предлагает нам очень много возможностей и разных преимуществ. Очень здорово присоединиться ко всеобщему празднованию этого дня», — написала Валиева.

Камила Валиева со своей мамой.
Фото Telegram

Спортсменка также поздравила всех 11-классников со Всероссийским выпускным.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Источник: https://t.me/kamilavalieva26official/1111
Фигурное катание
Камила Валиева
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