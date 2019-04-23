16:15 | Фигурное катание

"Получается так, что мы ничего не смогли сделать". Тарасова - о решении Ковтуна завершить карьеру

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не может равнодушно относиться к решению Максима Ковтуна завершить карьеру. 23-летний спортсмен объявил об этом во вторник, 23 апреля

Максим Ковтун завершил карьеру. Уже, наверное, все прочитали. Я не могу относиться к этому равнодушно, потому что Ковтун - это и наши имена. Имена тренеров, которые с ним работали, и получается так, что мы ничего не смогли сделать. А фото старое - начало, надежды. Удачи тебе, Максим, - написала Тарасова.

Напомним, Ковтун является двукратным серебряным призером командного чемпионата мира. Он также дважды выигрывал серебро чемпионатов Европы и один раз - бронзу. 

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