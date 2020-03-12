Полоса препятствий от Косторной: фигуристка продолжает подготовку после отмены ЧМ

Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная опубликовала видео тренировки с полосой препятствий. Российская фигуристка готовилась принять участие в чемпионате мира-2020, но он был отменен из-за эпидемии коронавируса.

«К сожалению, из-за ситуации с вирусом мы не смогли показать свои программы в Монреале, но мы не расстраиваемся и продолжаем тренироваться», — написала Косторная в Instagram.