Полоса препятствий от Косторной: фигуристка продолжает подготовку после отмены ЧМ
19:44
Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная опубликовала видео тренировки с полосой препятствий. Российская фигуристка готовилась принять участие в чемпионате мира-2020, но он был отменен из-за эпидемии коронавируса.
«К сожалению, из-за ситуации с вирусом мы не смогли показать свои программы в Монреале, но мы не расстраиваемся и продолжаем тренироваться», — написала Косторная в Instagram.
К сожалению из-за ситуации с вирусоммы не смогли показать свои программы в Монреале, но мы не расстраиваемся и продолжаем тренироваться???????????????? Unfortunately, due to the virus situation, we were not able to show our programs in Montreal, but we are not upset and continue to work???????? ???????