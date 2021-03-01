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«Полный пьедестал». Тутберидзе показала фото с победительницами финала Кубка России

15:16
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в своем Instagram фотографию со своими ученицами Камилой Валиевой, Майей Хромых и Дарьей Усачевой, которые заняли все призовых места в финале Кубка России.

По сумме двух прокатов Усачева заняла третье место, пропустив вперед Валиеву и Хромых. Из-за юного возраста фигуристки не отбирались на чемпионат мира.

«Финал Кубка России. Полный пьедестал. Работаем дальше», — написала Тутберидзе.

Ранее сегодня, 1 марта, стал известен состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию, который пройдет в Швеции с 22 по 28 марта.

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