«Полный пьедестал». Тутберидзе показала фото с победительницами финала Кубка России

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в своем Instagram фотографию со своими ученицами Камилой Валиевой, Майей Хромых и Дарьей Усачевой, которые заняли все призовых места в финале Кубка России.

По сумме двух прокатов Усачева заняла третье место, пропустив вперед Валиеву и Хромых. Из-за юного возраста фигуристки не отбирались на чемпионат мира.

«Финал Кубка России. Полный пьедестал. Работаем дальше», — написала Тутберидзе.

Ранее сегодня, 1 марта, стал известен состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию, который пройдет в Швеции с 22 по 28 марта.