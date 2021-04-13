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«Полна сил и энергии на покорение новых высот». Навка опубликовала пост в честь своего 46-летия

21:00
Татьяна Навка. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Татьяна Навка. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка опубликовала пост в честь своего дня рождения. Сегодня, 13 апреля, ей исполнилось 46 лет.

«Сегодня мне 45+1! Я по-прежнему смотрю на этот мир распахнутыми глазами, полными энтузиазма, счастья, любви, а также благодарности за всех и все, что со мной было, есть и будет! Полна сил и энергии на покорение новых высот, вершин и горизонтов, так что только вперед!» — написала Навка в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

 

Татьяна Навка — олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым и двукратная чемпионка мира 2004 и 2005 года.

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