Полина Свириденко рассказала, как готовилась к чемпионату Санкт-Петербурга

Серебряный призер чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию Полина Свириденко рассказала о своей подготовке к турниру.

«Подготовка была сложная, я болела недавно. Нервно получилось. В целом я довольна прокатом, без срывов. Конечно, мысли, что хочется попасть в тройку, присутствуют всегда. Непривычно, что на турнире внутри города много зрителей. Классно, что федерация позаботилась. Показательный номер? Сейчас буду придумывать (улыбается). Возможно, откатаю одну из своих старых программ», — рассказала Свириденко.

На турнире спортсменка заняла второе место, набрав 205,51 балла. Первой стала Ксения Гущина.