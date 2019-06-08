Полина Шелепень рассказала, какой может быть Тутберидзе вне льда

Большое откровенное интервью первой ученицы Этери Тутберидзе двукратного серебряного призера юниорского Финала "Гран-при" Полины Шелепень о бывшем тренере, Липницкой, Медведевой, пятерных прыжках и проблемах взросления.

– Очень запомнилась история о том, как Тутберидзе как-то в пробке по пути на соревнования попросила вас рассказать стихотворение наизусть, а вы не смогли, в то время как она прочла несколько…

– Мой час позора (смеется). Хотя когда Этери Георгиевна меня слегка тогда укорила, что-то вроде "эх ты", подумала: "Я то в школу не хожу". Но вообще всегда, когда мы выезжали на соревнования, то с ней было очень приятно проводить время. Вне льда она была доброй, веселой, мы много гуляли.

– Какой была Тутберидзе, к которой пришла малышка Полина?

– Там вышла забавная история. На тот момент в ее группе были только взрослые спортсмены, маленьких не было вообще, тем более таких как я. Смотрю на свои те детские фотографии, там такой колобок на коньках! Сейчас жестче отбирают: чтобы была худенькая, прыгучая, растянутая, меня бы точно никуда не взяли, и я бы себя не взяла (смеется). Но Этери Георгиевна посмотрела и вынесла вердикт: "Хорошо, я возьму". Взяла меня и еще четверых, так у нас образовалась группа маленьких. Конечно, я ее боялась. Тутберидзе с самого начала была строгой. Но уже как тренер я понимаю, строгость включается не для того, чтобы показать свою превосходство – это уважение, дисциплина, иначе в какой-то момент тебя просто перестанут слушать. (Екатерина Беспалова)

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