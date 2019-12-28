Полина Шелепень: «Медведева правильно поступила, что снялась с чемпионата России»

Первая ученица Этери Тутберидзе и двукратный серебряный призер юниорского Финала «Гран-при» Полина Шелепень прокомментировала «СЭ» решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой сняться с произвольной программы чемпионата России из-за сломанных ботинок.

— На мой взгляд, Женя поступила правильно, приняв решение о снятии, потому что был большой риск получить травму, — рассказала Шелепень. — Две пары коньков с собой? Это очень спорный вопрос, потому что даже одну пару очень тяжело раскатать и по ходу сезона даже не всегда хватает время на это. Думаю, что у многих фигуристов просто нет второй раскатанной пары коньков и никто не возит ее с собой на соревнования.

— Получается никто не застрахован от форс-мажора?

— Нет, потому что коньки могу сломаться в любой момент, даже во время проката и было много случаев, когда лезвия ломались прямо по ходу выступлений. В мое время точно никто с собой две пары коньков не возил. И у меня у самой была ситуация, когда на разминке перед произвольной отвалилось три крючка от конька.

— Как в итоге вышли из ситуации?

— На месте крючков сделали дырки, просунули туда шнурки, затейпировали все вокруг и это более-менее спасло ситуацию. Но это был реально форс-мажор, на все действия было лишь несколько минут.

— Евгения отметила, что в красноярском магазине не оказалось нужной ей модели и размера коньков. А если предположить, что нужные коньки все-таки удалось бы отыскать? Пусть и не разношенные?

— Зная Женин характер, думаю, что будь ее модели и размера коньки, она бы выступила на морально-волевых. То, что в короткой программе Медведева вышла и каталась так — уже геройский поступок. Так что при наличии коньков, думаю, она бы не снялась, а попробовала выступить.

— Получается, Красноярск и небольшой ассортимент коньков в наличии сыграли роковую роль?

— Не думаю, что тут стоит винить какой-то город. Это реально была непредвиденная ситуация. Так можно и сказать, что и компания, предоставляющая Жене коньки, сыграла роковую роль. Но по факту это просто стечение обстоятельств. Хотя я послушала ее интервью, и Женя сказала, что ботинкам нет и месяца. И тут возникает вопрос к компании-изготовителю, как так вышло, что ботинкам меньше месяца, а они сломались? (Екатерина Беспалова)

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции