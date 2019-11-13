Полиция проверит информацию об угрозах сыну Плющенко

Полицейские проведут проверку информации об угрозах, которые поступают сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее адвокат Татьяна Стукалова сообщила, что Плющенко и его супруга продюсер Яна Рудковская написали заявление в полицию из-за угроз, поступивших их шестилетнему сыну в его личном аккаунте в Instagram.

— Доследственная проверка по факту заявления Плющенко об угрозах его сыну уже идет, — приводит «РИА Новости» слова информированного источника.

— 7 ноября в УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от адвоката родителей несовершеннолетнего ребенка об угрозе его жизни и здоровью, а также вымогательству денежных средств неизвестным. Сотрудники полиции проводят проверку, — сказала начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.