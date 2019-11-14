Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Полиция нашла подозрительный портфель на «Гран-при России»

14:54

Во время тренировки женщин в преддверии «Гран-при России» несколько полицейских вынесли сумку за пределы трибун и вскрыли содержимое, предварительно попросив сидевшую рядом девушку сменить место.

Уже в подтрибунном помещении сотрудники правоохранительных органов приняли решение вызвать служебную собаку. Однако, как заверил корреспондента «СЭ» сотрудник службы безопасности дворца спорта «Мегаспорт», все в порядке и никакой угрозы безопасности нет. (Дмитрий Кузнецов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир