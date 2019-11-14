Полиция нашла подозрительный портфель на «Гран-при России»

Во время тренировки женщин в преддверии «Гран-при России» несколько полицейских вынесли сумку за пределы трибун и вскрыли содержимое, предварительно попросив сидевшую рядом девушку сменить место.

Уже в подтрибунном помещении сотрудники правоохранительных органов приняли решение вызвать служебную собаку. Однако, как заверил корреспондента «СЭ» сотрудник службы безопасности дворца спорта «Мегаспорт», все в порядке и никакой угрозы безопасности нет. (Дмитрий Кузнецов)