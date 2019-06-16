"Полет с профессиональной стюардессой". Очередной перелет Туктамышевой и Вейра

Американский фигурист Джонни Вейр поделился фотографией с чемпионкой мира и Европы Елизаветой Туктамышевой. Снимок был сделан во время очередного перелета.
– Всегда летаю с профессиональной стюардессой, – написал Вейр.
Туктамышева сейчас находится в Японии для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Вместе с ней в гастролях по стране восходящего солнца также участвуют Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгений Плющенко, японецЮдзуру Ханю и другие известные фигуристы.
16.6.2019 Komatsu | Always fly with a trained professional flight attendant. @TuktikLiza 👩🏻✈️ | #faoi #fantasyonice #empress pic.twitter.com/sqIN2UFpj8– Johnny Weir (@JohnnyGWeir) 16 июня 2019 г.
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