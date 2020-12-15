Поклонники Загитовой уверены в ее успехе в сдаче сессии
12:45
В Instagram-аккаунте болельщиков российской фигуристки Алины Загитовой появились новые фотографии. На них 18-летняя спортсменка готовится к первой в жизни сессии по актерскому мастерству.
«Богиня». «Убила наповал. «Неземная красота». «Какая благородная и чувственная красота». «Прекрасная Афродита! Алина, ты неотразима! Наша Бейби-Босс, умеет нас удивлять, удачно сдать сессию», — такими комментариями сопровождалась фотография.
18-летняя спортсменка является студенткой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CIyiwfoJC7e/?utm_source=ig_web_copy_link
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