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Поклонники Загитовой уверены в ее успехе в сдаче сессии

12:45
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В Instagram-аккаунте болельщиков российской фигуристки Алины Загитовой появились новые фотографии. На них 18-летняя спортсменка готовится к первой в жизни сессии по актерскому мастерству.

«Богиня». «Убила наповал. «Неземная красота». «Какая благородная и чувственная красота». «Прекрасная Афродита! Алина, ты неотразима! Наша Бейби-Босс, умеет нас удивлять, удачно сдать сессию», — такими комментариями сопровождалась фотография.

18-летняя спортсменка является студенткой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CIyiwfoJC7e/?utm_source=ig_web_copy_link

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