Поклонники Загитовой уверены в ее успехе в сдаче сессии

В Instagram-аккаунте болельщиков российской фигуристки Алины Загитовой появились новые фотографии. На них 18-летняя спортсменка готовится к первой в жизни сессии по актерскому мастерству.

«Богиня». «Убила наповал. «Неземная красота». «Какая благородная и чувственная красота». «Прекрасная Афродита! Алина, ты неотразима! Наша Бейби-Босс, умеет нас удивлять, удачно сдать сессию», — такими комментариями сопровождалась фотография.

18-летняя спортсменка является студенткой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).