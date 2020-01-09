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Поклонники подарили Загитовой букет из 151 розы

11:03
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Поклонники олимпийской чемпионки Алины Загитовой преподнесли ей необычный подарок в окончания ее выступлений в шоу «Спящая красавицы». Они подарили фигуристке букет из 151 розы.

Как сообщалось ранее, 17-летняя Загитова приступит к активным тренировкам под руководством команды Этери Тутберидзе. 13 декабря фигуристка объявила о приостановлении спортивной карьеры и пропуске оставшейся части сезона.

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