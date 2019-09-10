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Поклонники подарили Косторной живого кролика. Милейшие фото

10:24
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После выступления на контрольных прокатах сборной России поклонники сделали Алене Косторной оригинальный подарок.

Персональные болельщики фигуристки преподнесли ей живого черного кролика, а также несколько плюшевых единорогов.

Косторная является победительницей юниорского финала «Гран-при"-2018/19 и вице-чемпионкой мира среди юниоров-2018. Фигуристка начнет сезон на предсезонном турнире Finlandia Trophy, который пройдет в финском Эспоо с 11 по 13 октября.

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