Поклонники подарили Косторной живого кролика. Милейшие фото

После выступления на контрольных прокатах сборной России поклонники сделали Алене Косторной оригинальный подарок.

Персональные болельщики фигуристки преподнесли ей живого черного кролика, а также несколько плюшевых единорогов.

Косторная является победительницей юниорского финала «Гран-при"-2018/19 и вице-чемпионкой мира среди юниоров-2018. Фигуристка начнет сезон на предсезонном турнире Finlandia Trophy, который пройдет в финском Эспоо с 11 по 13 октября.