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Поклонники подарили Косторной балетный станок

12:15
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Поклонники преподнесли чемпионке Европы-2020 Алене Косторной необычный подарок — балетный станок, напольное зеркало и танцевальное покрытие для пола, чтобы в период карантина, связанного в пандемией коронавируса, фигуристка могла тренироваться дома.

— Я очень рада, что теперь смогу тренироваться, не выходя из дома, — цитирует официальный сайт ФФККР Косторную. — У меня появился станок, покрытие и зеркало, которые мне были необходимы. Я очень благодарна всем своим болельщикам, особенно приятно, что у них возникала такая идея, и они это сделали. Хочу пожелать всем крепкого здоровья и еще раз сказать, огромное спасибо всем!

Отмечается, что поклонники передали оборудование Косторной до введения в Москве более строгого режима самоизоляции. 16-летняя Косторная также является победительницей Финала Гран-при-2019/20 и вице-чемпионкой страны. Фигуристка также должна была принять участие в чемпионате мира, но он был отменен из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/4996-u-figuristki-aleny-kostornoj-poyavilas-vozmozhnost-zanimatsya-baletom-i-khoreografiej-ne-vykhodya-iz-doma-takoj-podarok-sportsmenke-sdelali-ee-bolelshchiki.html

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