Поклонники подарили Косторной балетный станок

Поклонники преподнесли чемпионке Европы-2020 Алене Косторной необычный подарок — балетный станок, напольное зеркало и танцевальное покрытие для пола, чтобы в период карантина, связанного в пандемией коронавируса, фигуристка могла тренироваться дома.

— Я очень рада, что теперь смогу тренироваться, не выходя из дома, — цитирует официальный сайт ФФККР Косторную. — У меня появился станок, покрытие и зеркало, которые мне были необходимы. Я очень благодарна всем своим болельщикам, особенно приятно, что у них возникала такая идея, и они это сделали. Хочу пожелать всем крепкого здоровья и еще раз сказать, огромное спасибо всем!

Отмечается, что поклонники передали оборудование Косторной до введения в Москве более строгого режима самоизоляции. 16-летняя Косторная также является победительницей Финала Гран-при-2019/20 и вице-чемпионкой страны. Фигуристка также должна была принять участие в чемпионате мира, но он был отменен из-за пандемии коронавируса.