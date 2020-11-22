ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Загитова упала во время показательного выступления на «Гран-при России»

16:30
Алина Загитова. Фото скриншот Первого канала
Алина Загитова. Фото скриншот Первого канала
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Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в показательных выступлениях на «Гран-при Москвы». Фигуристка в конце прошлого сезона взяла паузу в соревнованиях, а этой осенью отказалась от участия в контрольных прокатах ради роли ведущей в шоу «Ледниковый период».

Загитова выступила с посвящением Людмиле Шалашовой, наставнице и маме хореографа Даниила Глейхенгауза. Этот показательный номер под песню группы M83 Outro был поставлен осенью прошлого года.

Фигуристка сделала несколько прыжковых элементов в три оборота и упала после заключительного лутца.

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