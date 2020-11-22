Загитова упала во время показательного выступления на «Гран-при России»

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в показательных выступлениях на «Гран-при Москвы». Фигуристка в конце прошлого сезона взяла паузу в соревнованиях, а этой осенью отказалась от участия в контрольных прокатах ради роли ведущей в шоу «Ледниковый период».

Загитова выступила с посвящением Людмиле Шалашовой, наставнице и маме хореографа Даниила Глейхенгауза. Этот показательный номер под песню группы M83 Outro был поставлен осенью прошлого года.

Фигуристка сделала несколько прыжковых элементов в три оборота и упала после заключительного лутца.