Загитова упала во время показательного выступления на «Гран-при России»
16:30
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в показательных выступлениях на «Гран-при Москвы». Фигуристка в конце прошлого сезона взяла паузу в соревнованиях, а этой осенью отказалась от участия в контрольных прокатах ради роли ведущей в шоу «Ледниковый период».
Загитова выступила с посвящением Людмиле Шалашовой, наставнице и маме хореографа Даниила Глейхенгауза. Этот показательный номер под песню группы M83 Outro был поставлен осенью прошлого года.
Фигуристка сделала несколько прыжковых элементов в три оборота и упала после заключительного лутца.
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