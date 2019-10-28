Показательный номер Трусовой на канадском этапе «Гран-при». Там ей снова не было равных в прыжках

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, занявшая первое место на канадском этапе «Гран-при» с двумя мировыми рекордами (по сумме баллов за оба проката и за произвольную программу), представила показательный номер под композицию «Unstoppable» в исполнении певицы Sia.

В следующий раз фигуристка выступит на московском этапе «Гран-при», который пройдет с 15 по 17 ноября.