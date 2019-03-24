Показательный номер Медведевой на чемпионате мира. Видео

На чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) проходят показательные выступления. Свой номер зрителям продемонстрировала российская фигуристка Евгения Медведева.

Россиянка заняла третье место на турнире. Победила еще одна представительница России Алина Загитова. На втором месте Элизабет Турсынбаева из Казахстана.

Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире