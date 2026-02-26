Показательные выступления олимпийского чемпиона Шайдорова в Алма-Ате отменены

Показательные выступления олимпийского чемпиона Игр-2026 в Италии Михаила Шайдорова, намеченные на 5 апреля в Алма-Ате, отменены, сообщила пресс-служба ледового дворца «Алматы Арена».

Отмена произошла в связи с непредвиденными обстоятельствами.

«Мы благодарим Михаила за профессиональное взаимодействие и желаем ему дальнейших успехов в спортивной карьере. Программа мероприятия остается яркой и насыщенной. Зрителей ждут выступления выдающихся олимпийских спортсменов», — говорится в сообщении.

Шайдоров является серебряным призером чемпионата мира 2025 года и тренируется под руководством олимпийского чемпиона 1994 года россиянина Алексея Урманова.