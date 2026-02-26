Показательные выступления олимпийского чемпиона Шайдорова в Алма-Ате отменены
Показательные выступления олимпийского чемпиона Игр-2026 в Италии Михаила Шайдорова, намеченные на 5 апреля в Алма-Ате, отменены, сообщила пресс-служба ледового дворца «Алматы Арена».
Отмена произошла в связи с непредвиденными обстоятельствами.
«Мы благодарим Михаила за профессиональное взаимодействие и желаем ему дальнейших успехов в спортивной карьере. Программа мероприятия остается яркой и насыщенной. Зрителей ждут выступления выдающихся олимпийских спортсменов», — говорится в сообщении.
Шайдоров является серебряным призером чемпионата мира 2025 года и тренируется под руководством олимпийского чемпиона 1994 года россиянина Алексея Урманова.
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