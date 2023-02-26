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Сегодня, 10:54

Показатели фигуриста Романа Костомарова начали улучшаться

Виктория Кравченко
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Показатели российского фигуриста Романа Костомарова начали улучшаться, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, на данный момент состояние спортсмена оценивается как стабильное. 46-летнему фигуристу провели несколько процедур по очистке крови.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам. В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние спортсмена резко ухудшилось — фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Источник: РЕН ТВ
Фигурное катание
Роман Костомаров
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