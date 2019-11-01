«Пока волнения и страхи побеждают меня». Сотскова рассматривает возможность взять паузу в карьере

Россиянка Мария Сотскова не исключает, что может взять паузу в карьере, поскольку переживает сложный период в жизни. На этапе «Гран-при» в Гренобле 19-летняя фигуристка получила 50,38 балла за короткую программу и занимает последнее, 11-е место.

Сотскова чисто исполнила тройной риттбергер, затем коснулась рукой льда при выполнении двойного акселя, а также не справилась с выполнением каскада во второй половине программы.

— У меня сейчас сложный период в жизни, веду борьбу с волнением и страхами, — приводит ТАСС слова Сотсковой. — Они пока побеждают, но я не сдамся, нужно каждый раз настраивать себя, начинать новый день с чистого листа. Пока я придерживаюсь стратегии выступлений и борьбы с собой, нежели выбираю паузу. Но рассматриваются и такие варианты.

Сотскова, которая ранее тренировалась у Елены Буяновой, к нынешнему сезону готовилась под руководством Светланы Соколовской.

«Это решение было связано с желанием кататься, несмотря ни на что, я люблю это, я люблю чувствовать себя на льду, — пояснила переход Сотскова. — Мы хорошо работали этим летом, достигли оптимальной формы на сборах в Кисловодске. Но потом по определенным причинам процесс пришлось прервать, мы все начали сначала».

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