Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

«Пока волнения и страхи побеждают меня». Сотскова рассматривает возможность взять паузу в карьере

22:10
Теги:

Россиянка Мария Сотскова не исключает, что может взять паузу в карьере, поскольку переживает сложный период в жизни. На этапе «Гран-при» в Гренобле 19-летняя фигуристка получила 50,38 балла за короткую программу и занимает последнее, 11-е место.

Сотскова чисто исполнила тройной риттбергер, затем коснулась рукой льда при выполнении двойного акселя, а также не справилась с выполнением каскада во второй половине программы.

— У меня сейчас сложный период в жизни, веду борьбу с волнением и страхами, — приводит ТАСС слова Сотсковой. — Они пока побеждают, но я не сдамся, нужно каждый раз настраивать себя, начинать новый день с чистого листа. Пока я придерживаюсь стратегии выступлений и борьбы с собой, нежели выбираю паузу. Но рассматриваются и такие варианты.

Сотскова, которая ранее тренировалась у Елены Буяновой, к нынешнему сезону готовилась под руководством Светланы Соколовской.

«Это решение было связано с желанием кататься, несмотря ни на что, я люблю это, я люблю чувствовать себя на льду, — пояснила переход Сотскова. — Мы хорошо работали этим летом, достигли оптимальной формы на сборах в Кисловодске. Но потом по определенным причинам процесс пришлось прервать, мы все начали сначала».

Гран-при Франции по фигурному катанию: расписание и трансляции

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7072963

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир