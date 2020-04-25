Итальянская фигуристка Каролина Костнер призналась, что ей хотелось бы вновь стать конкурентособной.

— Моя большая мечта — быть способной конкурировать, представлять свою страну, — цитирует NBC Sports Костнер. — Возникнет четкое ощущение, когда придет время остановиться. А я этого еще не почувствовала. Я скучаю по катанию очень сильно.

33-летняя Костнер — бронзовый призер Олимпийских Игр в Сочи-2014, пятикратная чемпионка Европы, чемпионка мира-2012, многократный призер чемпионатов мира и Европы, девятикратная чемпионка Италии. Итальянка не выступала на соревнованиях, начиная с сезона-2018/19. В конце января этого года спортсменка перенесла операцию на бедре.