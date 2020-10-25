Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступления Анны Щербаковой и Дарьи Усачевой на этапе Кубка России в Сочи. Фигуристки заняли первое и второе место соответственно.

— Выступления в Сочи не были идеальными. Даша очень хорошо откатала короткую программу, но ошиблась в произвольной. Что касается Ани, в короткой программе мы были очень разочарованы результатом. Каскад — не четверной прыжок, его необходимо было делать, поэтому Аня вчера сама так расстроилась, понимая это. Сегодня из положительного: первая половина произвольной программы была здоровской, с тем набором, который Аня показала. Четверной флип отличный на плюсы. Во второй половине были шероховатости и небольшие ошибки. Но пока это не пик формы и работы еще очень много...

Все это идет от недостатка соревнований. Все-таки, у девочек это второй старт. Спортсмен по-другому чувствует и свое тело, и эмоции, когда катается на тренировке и на соревнованиях. Когда у тебя получился сложный прыжок — идет огромный всплеск адреналина, и за счет этого тело начинает по-другому работать, можно не проконтролировать некоторые моменты, — приводит ФФККР слова Глейхенгауза.